Derechohabientes siguen sin respetar sana distancia en IMSS

Piedras Negras, Coah.- A pesar del constante llamado de los tres niveles de gobierno para mantener la sana distancia, los derechohabientes de la unidad de Medicina Familiar no. 79 siguen sin hacer caso a las indicaciones y esperan su turno en el exterior, sin respetar el metro y medio entre una y otra persona.



La unidad continúa con las labores diarias de laboratorios, consultas, medicina preventiva, afiliación, entre otras, para que los ciudadanos realicen estas actividades que son esenciales, sin embargo, al esperar en el exterior, los derechohabientes no respetan la distancia, además de que en muchos de los casos continúan acudiendo en compañía de sus esposos o familiares, aún y cuando no es necesario.



Una medida importante para el distanciamiento podría ser colocar cinta o pintura en el suelo para ubicar a los ciudadanos y evitar que sigan en la fila sin mantener su distancia y así evitar la propagación no solo del coronavirus, sino de otras enfermedades estacionales o comunes que puedan presentar quienes esperan su turno para ser consultados.