Dereck Mateo de 3 años, murió por maltrato de sus padres

DERECK MURIÓ POR CONTUSIÓN PROFUNDA DE CRÁNEO

Sus padres lo sacaron de este domicilio ubicado en la calle Texcoco 116 en la colonia Azteca enLos vecinos aseguran que la pareja originaria del estado de México, presuntamente maltrataba al niño.La tarde del pasado 5 de enero, el menor de tres años, llegó justo a esta clínica para recibir auxilio, sin embargo, los médicos ya no detectaron signos vitales y además localizaron rastros deDe acuerdo con un reporte médico, el menor presentaba una hematoma en el pecho y su cuerpo ya presentaba principio de rigidez.Una fuente reveló que esperarán el resultado de lapara determinar la causa del deceso.Según los vecinos la pareja tenía tres semanas viviendo en el domicilio del cual al parecer se posesionaron.La noche del lunes, los vecinos aseguraron haber escuchado lamentos pero no imaginaron de qué se trataría de una agresión.Hoy los tutores deestán bajo investigación, pero las autoridades investigadoras mantienen el caso bajo reserva hasta no tener el resultado de la autopsia.