Derek Chauvin, trasladado a prisión de máxima seguridad por asesinar a George Floyd

, el ex oficial de policía, acusado de la muerte de George Floyd. La información fue dada a conocer por el Departamento de Correccionales de Minnesota.El uniformado, quien s. De acuerdo a declaraciones del director del departamento, Paul Schnell,Sin embargo,Cabe resaltar que Chauvin es el hombre el video en el que aparece con la rodilla sobre el cuello de Floyd.Además de este ex agente,. Aunque solamente el personaje que fue captado en primer plano durante el video enfrenta acusaciones por el momento. Mientras tanto las manifestaciones siguen escalando de nivel.MCF. Hasta 473 reclusos pueden ser encarcelados ahí. Oak Park Heights es el nivel de custodia más alto en el sistema DOC de Minnesota. Sin embargo, la mayoría de los internos alojados aquí son de custodia máxima y cercana, ya que algunos de los internos necesitan un mayor nivel de seguridad.La instalaciónvarones adultos que necesitan servicios de la Unidad de Atención Transitoria (TCU).Oak Park Heightsl (MHU, por sus siglas en inglés) diseñada para ayudar a los reclusos varones adultos que tienen graves necesidades de salud mental.De acuerdo al comisionado de Correcionales, Paul Schnell,, señaló un reporte de la estación local de la cadena CBS., en la cual se determinará su situación legal por la muerte de Floyd, a quien presuntamente asfixió el 25 de mayo al mantenerlo en el piso por varios minutos poniendo la rodilla sobre su cuello.Floyd, pues otros tres policías que participaron en la detención del afrodescendiente, no han sido acusados, aunque el fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, adelantó que habría más enjuiciados.Con información de Marca y Forbes