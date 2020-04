Dermatólogos alertan de manifestaciones cutáneas asociadas a Covid-19

Escuchar Nota

"No, que yo sepa", respondió a la pregunta de si ciertos problemas dermatológicos como la urticaria podían considerarse como nuevos signos de la enfermedad.



En un comunicado la Unión francesa de Dermatólogos (SNDV) dijo que creó un "grupo WhatApp de más de 400 dermatólogos" que notaronLos problemas cutáneos notados van desdedetalló la SNDV, que señaló es "importante" consultar con un especialista."El análisis de los casos reportados al SNDV muestra que estas manifestaciones pueden estar asociadas" con el coronavirus, indican los dermatólogos."Estamos alertando a la población y a la profesión médica para detectar estos pacientes potencialmente contagiosos lo más rápidamente posible", añadieron.Cuestionado sobre este tema, el director general de Salud de Francia, Jérôme Salomon, se mantuvo evasivo."Pero como saben, estamos aprendiendo sobre este virus todos los días y algunas personas describen formas que no se conocían. Pero sobre este aspecto dermatológico no he visto ninguna publicación", afirmó.