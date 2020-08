Derrama el cosmos terror encima de la humanidad

Escuchar Nota

Un niño solitario escapa de su casa en Providence, Rhode Island, y llega a una colina. Sobre ella alza su mirada ante el insondable universo. Ahí, encima de la tierra pero debajo del cielo, se siente minúsculo, así que su cuerpo enfermizo siente vértigo y se desmaya. Ha mirado el terror en la titilante luz de las estrellas. Lenguas de fuego que reconoce como ojos de un monstruo inenarrable, con el que da forma a un miedo caótico y primitivo que siente ante la inmensidad cósmica y que nunca lo abandonará.La historia es, desde luego, ficción, pero no es difícil imaginar a ese niño de nombre Howard, mirar una y otra vez el cosmos desde la ventana de la residencia Lovecraft, después de leer terror gótico que habita en las páginas de autores como Edgar Allan Poe.y alienígenas provenientes del límite entre realidad e imaginación, y cuyo peso e influencia puede sentirse con mayor fuerza hoy en día, en el 130 aniversario de su nacimiento., pero también es un tiempo en el que la humanidad ha iniciado la exploración sideral, y en el que cada avance demuestra que “tenemos miedo de las profundidades del cosmos y, sobre todo, de nuestro propio ser y almas”, como apunta el escritor Ramón López Castro (Tlalnepantla de Baz, 1971).El autor de Sol de la Incertidumbre señala que particularmente la situación actual del Covid-19, ha puesto sobre la mesa los temas centrales que H.P. Lovecraft trató en su obra, ya que, apuntó el autor que ofrecerá una plática en las actividades que la UANL y el Círculo Lovecraftiano&Horror hacen para conmemorar al autor.El avance irrefrenable del tiempo acompañado de el ir y devenir histórico a lo largo de millones de años en un vasto espacio vacío ante el cual la raza humana es minúscula, es el tema central de la obra del autor de En las Montañas de la Locura.En los libros de Lovecraft aparecen elementos científicos queen la que, sin embargo, la imaginación acecha agazapada hasta que salta dentro de ella y la transforma.el ciclo onírico, con elementos de la obra de Lord Dunsany y, finalmente, la delterror cósmico en el que Lovecraft abreva de la literatura de autores como Arthur Machen, Algernon Blackwood y William Hope Hodgson.Esa última etapa es la que más impacto ha tenido debido a que renovó la concepción del terror en la que fantasmas, demonios y brujas fueron sustituidos por elementos científicos que dotan de un tamiz de realismo sus obras en las que el humano es menos que una mota de polvo en el vacío espacial.Para el escritor Alberto Chimal (Toluca de Lerdo, 1970), “Lovecraft plantea la idea de un universo indiferente, cruel, pero sobre todo inmenso, en el cual ocupamos un lugar ínfimo. Y esa consciencia de la pequeñez humana es la fuente del horror de sus historias.“Así, el hombre deja de ser el centro del universo y este deja de ser una creación divina hecha exclusivamente para el disfrute y goce de los humanos y se convierte en una cosa distinta: en un entorno en el cual existimos, pero sin privilegios, sino al contrario, porque cuando intentamos reclamar el mundo natural como nuestra propiedad, hay consecuencias terribles. Esa idea está dentro de la obra de Lovecraft y no es solo muy angustiosa sino muy actual, porque ahora estamos viendo las consecuencias cada vez más palpables con nuestra rapacidad.está en la tensión que generaron en él los avances científicos de su tiempo. Ya que estos eliminaron los paradigmas del siglo 18 y abrieron nuevas puertas a la modernidad y formas de comprender el universo, algo que Lovecraft siempre rechazó, ya que él siempre se sintió anacrónico.“Lovecraft es un hombre nacido en el siglo 19, pero que espiritualmente vivía en el 18 y rechazaba el mundo moderno. Él entendía muchos de los avances científicos y tecnológicos de su tiempo, como lo hizo con la Teoría de la Relatividad de Einstein,“Por eso el caos de la mecánica cuántica, el precipicio que representaba el átomo y la energía desatada por la fisión y la fusión nuclear que ya se anticipaba en su época, así como la guerra mecanizada y de trincheras que desoló a Europa, dan una idea muy clara de su deseo de huir a un pasado que él pensaba ideal. Él prefería vivir en una arcadia, en vez de en un maelström hediondo de supuestos avances tecnológicos y científicos que solo traerían calamidades y desdichas a la raza humana. Calamidades que, a decir de Lovecraft, eran totalmente merecidas por meter las narices en donde no debíanY su literatura parece decirnos 'oye, no te aflijas tanto porque allá afuera hay cosas que trascienden a la humanidad'. Por eso ahora la filosofía, especialmente la corriente del Realismo Especulativo, ha tomado algo de él, de esa idea del posthumanismo.y, a partir de ahí, se repiensa lo que es la realidad. A mí eso me parece un triunfo