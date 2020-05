Derrapa luego de fuerte lluvia y acaba volcando sobre el bulevar Fundadores

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La tarde de este jueves se registró una fuerte lluvia en la ciudad, hecho que provocó dos accidentes vehiculares sobre el bulevar Fundadores, entre ellos una volcadura de un camión de reparto.



El incidente se registró a las 16:30 horas, a la altura de la colonia San José de los Cerritos, cuando el conductor de un camión de la empresa Sigma transitaba por la vía rápida con dirección de oriente a poniente, y al bajar el puente Zaragoza derrapó debido al pavimento mojado.



Fue así como la unidad volcó, esto al no poder controlar el volante que por el peso del cargamento lo ladeó, quedando con los neumáticos hacia arriba.



Por fortuna el conductor logró salir por su propio pie y señaló no presentar lesiones que requieran la presencia de paramédicos en el lugar, siendo el resultado solo daños materiales.





Por mirar la chocan



Después de este incidente otro percance se registró en los carriles de dirección contraria, cuando la conductora de un vehículo Nissan Tiida, con placas FLN5541, se detuvo inesperadamente para observar los hechos y una camioneta que transitaba atrás la impactó por alcance al no lograr frenar.



Por varios minutos la vialidad en ambos sentidos se vio afectada por los estragos de la lluvia y la falta de precaución por los automovilistas al circular en condiciones lluviosas.



En los dos accidentes solo hubo daños materiales y las autoridades de Tránsito procedieron con la toma de conocimiento, trasladando los vehículos a un corralón.