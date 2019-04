Derriba barandal y barda

Traicionado por las fallas mecánicas de su propio vehículo, un conductor se impactó contra un domicilio en la colonia Satélite, provocando una intensa movilización de las autoridades que acudieron al lugar para descartar una tragedia.Los hechos ocurrieron ayer durante la mañana en la calle Júpiter, cuando el infortunado chofer vivió la peor experiencia de su vida tras el volante, aunque resultó ileso pese a lo aparatoso del encontronazo.Fue en el sentido de norte a sur donde el conductor, de aproximadamente 25 años, sintió que su automóvil Jetta con placas de Nuevo León que conducía ya no respondió, por lo que perdió la vertical del camino y se estrelló de lleno contra la vivienda macada con el 244 de la mencionada arteria.Como consecuencia, el automovilista derribó el barandal, así como la barda de una de las recámaras, quedando inmerso entre una lluvia de fierros y piedras que cortaron su viaje de golpe.Minutos después del accidente, al sitio arribaron paramédicos de Bomberos, quienes en una ambulancia abordaron al infortunado chofer, que solo sufrió un susto mayor, pero no requirió de traslado médico hospitalario debido a que no sufrió lesiones.El responsable solo tendrá que pagar los saños ocasionados a la casa.