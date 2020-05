Derriban barda al huir de policías

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Mientras circulaban en completo estado de ebriedad, dos sujetos protagonizaron un aparatoso percance vehicular durante la madrugada del viernes, en las inmediaciones del bulevar Venustiano Carranza.



Fue cerca de las 2:00 horas de ayer, cuando los tripulantes de una van de la línea Audi, operada por Baldemar Valero Torres, circulaban desde la ciudad de Ramos Arizpe con rumbo al sur, presuntamente para dirigirse a su domicilio.



Al pasar sobre el filtro sanitario a las afueras de la ciudad de Saltillo, los oficiales en dicho punto comenzaron a hacerles diversas señas para que redujeran su velocidad, a lo que hicieron caso omiso.



Al no respetar los señalamientos de la autoridad, el operador de la pesada unidad se impactó contra la parte trasera de un automóvil Chevrolet Aveo, para después abandonar la escena rápidamente.



Luego de tratar de eludir la acción de los oficiales, el conductor cegado por los efectos del alcohol no midió su velocidad y comenzó perder el control de su vagoneta, impactándose contra la barda de Pemex.



Como resultado del fuerte encontronazo, la unidad quedó completamente destrozada y parte de la estructura de concreto terminó derribada, provocando alarma entre el personal que se encontraba laborando.



Rápidamente elementos municipales le dieron alcance a los involucrados, mismos que pretendían huir de la escena, por lo que fueron asegurados rápidamente por los uniformados.



Dentro del vehículo fueron encontradas diversas botellas de cervezas y vasos que contenían alcohol, por lo que se presumió que los tripulantes ingerían dichas bebidas al volante.



Por fortuna los dos hombres que protagonizaron el incidente no resultaron con lesiones de consideración, por lo que no fue requerido su traslado hacia una instancia médica.