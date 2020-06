Derrocha Kany García mucho amor

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Fue hace cuatro años que Kany García anunció abiertamente su preferencia sexual.



Desde ese momento, la boricua ha compartido en Instagram la inmensa felicidad que vive junto a su esposa, Jocelyn Trochez, misma que ahora queda plasmada en el videoclip de su sencillo Lo que en ti Veo.



“El video claramente no fue idea mía, yo soy mucho más cautelosa y no soy tan atrevida para presentar mi vida personal, mi casa, mi pareja... literalmente fue estar al desnudo en este video”, confesó García vía Zoom.



“Fue planeado por el equipo. Acabamos haciendo esta locura y la verdad nos divertimos un montón, y creo que las dos abrazamos la idea de que estábamos haciendo algo más, visibilizando a una pareja del mismo género y creando mucha conciencia. Esa era la bandera que llevábamos”.



El sencillo es la carta de presentación de su última producción, Mesa para Dos, un disco de 10 temas grabado durante la cuarentena, en el que sobresale el tema del amor y colaboraciones con artistas que admira, como Pedro Capó, Carlos Vives, Carlos Rivera y Mon Laferte.







“En medio de toda esta cosa del encierro tenía la llamada de los colegas: ‘¿Cómo estás, Kany? ¿Dónde te agarró la pandemia? ¿Pudiste regresar a casa?’. Y era tan rico darse cuenta de esta conexión tan necesaria que ha sido nuestro salvavidas, las videollamadas con amigos, familiares... todo eso ha hecho que estemos bien.



“Para mí se hizo un vínculo muy directo entre lo que íbamos viviendo con estas canciones y hacerlo de la mano de mis compañeros. Decidí llamarlos y para mi sorpresa, todos me dijeron que sí. Ha sido algo bien lindo y por eso quise lanzarlo ya y no más adelante. Está hecho desde la pandemia y para consumirse durante esta”.



Y si algo le enseñó esta aventura a distancia a la puertorriqueña, es que se pueden hacer grandes cosas con pocos elementos, y el material, ya disponible en todas las plataformas, es prueba de ello.



“Aprendí que todo es posible cuando se tienen ganas de corazón, porque si en algún álbum he tenido obstáculos fue en este. Tenía artistas con sólo el celular para grabar, otros su laptop, otros un buen micrófono profesional, otros uno más o menos, y teníamos que hacer que todos sonaran bien.



“Antes de este trabajo yo hubiera dicho: ‘necesitamos esta cantidad de dinero para hacer un súper disco’. Hoy me doy cuenta de que cuando hay buen contenido, ganas y corazón puesto, las cosas se logran. Ha sido un álbum lleno de complicidad y me siento muy agradecida”, aseguró la cantautora, de 37 años.