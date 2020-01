Desaceleran ritmo las exportaciones

Escuchar Nota

En 2019, el ritmo de las exportaciones del país se redujo. Apenas aumentaron 2.26% anual, una cifra que queda muy por debajo del 9.88% del año previo.En tanto, las importaciones bajaron 1.99%, una combinación que se tradujo en un superávit en la balanza comercial, el primero en siete años.Los datos ajustados por estacionalidad del(Inegi) revelan que, el año pasado,e importó 454 mil 626 millones, lo que a la postre se materializó en superávit para el país por 6 mil 57 millones de dólares.A pesar del menor dinamismo de las exportaciones totales, el año pasado, su valor impuso máximo histórico de la mano de su componente no petrolero y en especial de las manufacturas.Las ventas de mercancías no petroleras pasaron de un incremento de 8.70% en 2018 a 3.54% al año siguiente.Al interior del renglón no petrolero hubo un comportamiento mixto, pues aumentaron las10.95% y las manufacturas 3.31% (versus 8.91% en 2018), pero disminuyeron las extractivas 0.93%.Vale mencionar que en las exportaciones de manufacturas destacó el freno en la industria automotriz, al pasar de una tasa de crecimiento anual de 12.23% en 2018 a 3.88% en 2019.En las ventas petroleras al exterior,, ya que se redujeron 15.31%, sobresaliendo el revés de 15.00% en petróleo crudo.Solo en diciembre del año pasado, las ventas del país al exterior subieron 0.47% respecto a noviembre, mientras que de octubre a diciembre cayeron 3.37% trimestral., comentó a través de su cuenta de Twitter y a título personal, que aunque las exportaciones aumentaron 0.47% en diciembre respecto al mes anterior, los datos de comercio exterior de los últimos tres meses sugieren una caída en las exportaciones para el trimestre y anticipan una tasa negativa para la actividad económica para el cierre del año.Por otro lado, en las variables que integran las importaciones, los números del Inegi establecen que, su peor resultado en un decenio.Las importaciones dey las de bienes de uso intermedio bajaron 0.90%.