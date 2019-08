Desacuerdo en el nido

Ciudad de México.- Miguel Herrera reiteró que no usará a Jérémy Ménez ante la poca actitud que muestra el francés en los entrenamientos, situación que ya también notaron sus compañeros.



“Yo necesito un jugador que se mate como se matan sus compañeros, y que en el momento que lo necesiten sus compañeros, esté y levante la mano. Podrá ser Maradona, Pelé o Messi, pero si no quiere y sus compañeros ven que no quiere, qué hago.



“La gente me exige todos los días por redes sociales que lo ponga, que tiene calidad. Calidad tiene y la quisiéramos todos, pero si no quiere, no lo voy a usar.



“Y no estoy peleado con él, entrena bien, llega en los horarios establecidos, pero a la hora de mostrar la intensidad que le piden sus compañeros, no quiere y por eso tengo que meter a un chavo que no tiene ni el 5% de calidad que tiene Jérémy, pero sí el doscientos mil por ciento de actitud que no tiene Jérémy”, sentenció el DT del América.