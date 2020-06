Desafían dos equipos protocolos de sanidad

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En la ciudad no está permitido, aún, el entrenamiento de equipos o deportes de conjunto, mucho menos los de contacto, sin embargo, hay conjuntos que están desafiando los protocolos de sanidad.



Uno de los conjuntos que ya avisó en sus redes sociales el regreso a los entrenamientos es Rams Saltillo, cuadro de futbol americano modalidad arenas, quien el lunes entrenó nuevamente.



Pero la apertura de espacios deportivos es para disciplinas individuales, no para los de conjunto, ni tampoco para los de contacto, como es el caso del deporte de las tacleadas en la ciudad.



Con la publicación de “entrenamiento, volvimos”, Rams hizo su primer entrenamiento en el denominado campo hundido en Fundadores, algo que no es permitido aún en la entidad.



Y no es el único, el Club Colts Flags Saltillo ha anunciado su regreso a las prácticas, argumentando que este 1 de julio estarán de vuelta los gimnasios y academias deportivas.



Club Colts es de futbol bandera o tochito que se juega de manera colectiva, lo cual tampoco está permitido, pues solo serán entrenamientos individuales y sin contacto, aunque aseguran seguirán con las medidas impuestas por el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste.