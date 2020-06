Desafían saltillenses contagios en la Gran Plaza

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los niños jugaban en el pasto, tomaban el globo de la mano del payaso, paseaban en bicicleta, jugaban futbol, agitaban y lanzaban las pelotas voladoras, se tomaban fotos y se divertían junto a sus familias en la Gran Plaza ubicada en Periférico Luis Echeverría Álvarez y bulevar Carlos Abedrop. Esta sería una bonita postal de no ser porque la emergencia sanitaria por el Covid-19 no ha terminado y el riesgo de contagio sigue latente, pues la Secretaría de Salud informó ayer que se registraron 20 nuevos casos positivos de los cuales 5 corresponden a menores de edad.



La tarde del domingo cientos de saltillenses abarrotaron la Gran Plaza como hace meses que no se veía; los pasillos, el pasto y la explanada lucieron repletos de familias, de las cuales un alto porcentaje no llevaba cubrebocas, y los cuatro botes de gel antibacterial al centro del lugar era el único protocolo de prevención, ya que la sana distancia se vulneraba en todo momento.







Otra realidad



Cerca de 500 personas fueron captadas por la cámara de Zócalo en la zona de esparcimiento que está justo frente al edificio de la Cruz Roja en donde se vive una realidad completamente distinta, menos festiva, pero igual de real: la amenaza de una pandemia que no ha pasado, aunque la ciudadanía se haya cansado del confinamiento y haya decidido salir en multitud.



Los comerciantes que ofertaban nachos, aguas frescas, elotes y variados antojitos volvieron a hacer las ventas que hace tiempo no hacían, y la mayoría lucía su cubrebocas como medida de protección, sin embargo en las filas para comprar la gente estaba a menor distancia del 1.5 metros recomendado.



Los paseantes que disfrutaron de una tarde que quizá sea inolvidable, en ningún momento usaron cubrebocas, gel antibacterial, ni guardaron distancia y vivieron como si el aislamiento social y las restricciones no sirvieran de nada.