Desahogarán Reforma Educativa en Periodo Extraordinario

El presidente del Senado Martí Batres, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, informaron que se alcanzó un compromiso político para realizar un Periodo Extraordinario de Sesiones, a partir del 14 de mayo para desahogar la aprobación de reformas y leyes pendientes.Monreal Ávila informó del acuerdo al que llegaron todos los coordinadores de los distintos partidos en el Senado para aprobar asuntos como la Reforma Educativa, las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional y aprobar la Reforma de Equidad de Género.Será la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que entró en funciones en los primeros minutos de este 1 de mayo, la que tendrá que hacer la convocatoria al extraordinario de ambas cámaras legislativas y fijar la agenda.El presidente del Senado, Martí Batres, confió en que en el periodo extraordinaria se resuelva la Reforma Educativa, la cual no pudo ser avalada la noche del martes en el Senado por no alcanzarse el voto aprobatorio de más de dos tercios de los senadores.“No necesitamos esperarnos un año legislativo, es de esperarse que en este periodo extraordinario resuelva la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores”, comentó Batres Guadarrama.Explicó que, de acuerdo con el procedimiento de ley, el Senado regresó, entonces, la Reforma Constitucional en materia de Educación a la Cámara de Diputados para que ésta rarifique lo que previamente aprobado y la regrese en los mismos términos al Senado.Posteriormente, añadió que el Senado tendrá dos opciones: una, ratificar lo que decidió la noche del martes, es decir no avalar la reforma en lo particular, o bien aprobar lo que le reenvíe la Cámara de Diputados.Lo anterior, debido a que los senadores no rechazaron la reforma educativa en lo general, sino que no se aprobaron algunos puntos en lo particular y por lo que se entiende que esta cámara “tácitamente la modificó”.