Desaira AMLO a Coahuila con Guardia Nacional

De nada sirvió que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís fuera uno de los primeros mandatarios estatales en defender el proyecto de seguridad del Gobierno federal, pues de todas maneras Coahuila no tiene preferencia en el arranque de la Guardia Nacional que desplegará sus primeros efectivos en tres meses. De inicio, las cinco coordinaciones de seguridad en la entidad, Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Cuatro Ciénegas, no son territorios prioritarios de seguridad, aunque dos de ellas, Torreón y Piedras Negras, están consideradas como de “alto índice delictivo”. Bajo los criterios del Gobierno federal, la Comarca Lagunera, que es una de las zonas más peligrosas de México, no fue considerada como prioritaria para la Guardia Nacional, como tampoco lo fue Piedras Negras, municipio que además de ser frontera tiene vecindad con Nuevo Laredo, una ciudad con alto índice de delitos de impacto.En la región noreste de México, que incluye Tamaulipas y Nuevo León, además de Coahuila, es este último el único que no tiene ciudades prioritarias para el tema de seguridad para el despliege de la Guardia Nacional, pues las otras dos entidades enlistaron a Monterrey, Nuevo Laredo y Reynosa como preferenciales, así como también obtuvieron el compromiso de “blindar” gradualmente el municipio de Matamoros. Según autoridades federales, este año habrá 80 mil guardias distribuidos en estas ciudades prioritarias, donde ninguna de Coahuila está contemplada.