Desaira gabinete presidencial al Congreso de la Unión: PVEM

La mayor parte del gabinete presidencial está desairando al Congreso de la Unión por “falta de interés o por falta de conocimiento” y “preparación”, lo que está atorando los objetivos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció Arturo Escobar, líder de los diputados del Verde Ecologista, bancada aliada a Morena.Desde la Cámara de Diputados, exhibió el desdén del secretario de Hacienda y Crédito Pública, Carlos Urzúa, por acudir a Diputados para cabildear la aprobación del Banco del Bienestar, que es un proyecto prioritario de este gobierno.Y es que el dictamen para transformar el Bansefi por el Banco de Bienestar se atoró el pasado miércoles en comisiones porque el proyecto no contemplaba el presupuesto para su operación.“Se está buscando que la Comisión de Hacienda apruebe la creación del Banco de Bienestar y ni siquiera viene el secretario de Hacienda. Eso es una falta de respeto no a la oposición, no al PRI, no al PAN, no al Verde, no al PRD, no; es una falta de respeto al Congreso mexicano que siquiera pensemos que lo podemos aprobar y el secretario de Hacienda, o por temor o por falta de conocimientos no quiera venir aquí a dar la cara”, dijo.El legislador apuntó que la mayoría del gabinete no están al pendiente de lo que sucede en el Congreso, “salvo excepciones” como las secretarias de Gobernación y de la Función Pública, y los secretarios de Seguridad Pública y el secretario de Relaciones Exteriores.Expuso que a “la gran mayoría ni les importa ni nos reconocen y ni siquiera vienen”, por lo que pidió “modernizar” la relación Congreso-Ejecutivo federal para que los proyectos del gobierno no queden en promesas.“Si le queremos ser útil a México y al presidente, necesitamos empoderarnos y no permitir que ni el gabinete ni ningún funcionario público del gobierno federal puedan dejar de acudir al Congreso mexicano por falta de interés o por falta de conocimiento, porque hay que entenderlo también, la ignorancia y la falta de preparación también es corrupción. Gracias, presidente”, señaló.A estos desdenes se sumó el de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol, quien no acudió al encuentro convocado por su bancada en San Lázaro para analizar con los presidentes nacionales de partidos políticos la reforma del Estado y electoral.