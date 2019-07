Desaíran becarios ofertas en comercio

El comercio y servicios de la Región Sureste cuenta con por lo menos unas 5 mil vacantes en áreas administrativas y de atención a clientes, pero que son son desairadas en su mayoría por quienes forman parte del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro.Eduardo Dávila Aguirre, presidente de la Canaco Saltillo, reconoció que para atender esta situación, el sector ha venido incrementando los salarios y prestaciones de forma constante durante los últimos 5 años.“Sí tenemos un déficit de personal, incluso hemos tratado de participar en el programa federal, pero no hemos tenido la respuesta que espera el sector. Hoy tenemos de perdido unos 5 mil puestos principalmente en áreas administrativas comerciales”, explicó.Aunque no se tiene una estadística precisa al respecto, tan sólo para la operación de la Canaco local, solicitó 20 colaboradores para labores específicas.“Hemos aplicado y hemos pedido que venga a trabajar los jóvenes con nosotros, pero no hemos tenido respuesta”, dijo.