Desairan inversiones en Región Carbonífera

Sabinas, Coah.- La crisis económica por la que atraviesa la Región Carbonífera, sobre todo en el rubro del carbón, está afectando severamente a la industria de la construcción, pues los empresarios aseguran estar paralizados, sin inversiones nuevas de ninguna índole.



Gregorio Garza Balli, empresario de la construcción e integrante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Sabinas, dio a conocer que no hay circulante que movilice la economía debido a la inestabilidad que existe en los pedidos del mineral.



“Nadie le apuesta por invertir en esta zona del estado, no hay proyectos en puerta, no hay nada, estamos paralizados y es una situación que preocupa mucho a nuestras familias”, señaló el entrevistado.



Destacó que únicamente están dando seguimiento a lo que ya estaba, pero realmente nadie ha iniciado la edificación de viviendas, no existen plazas comerciales, hoteles, restaurantes, departamentos ni centros comerciales.



Aunado a lo anterior, la inversión que anteriormente se manejaba por parte del Gobierno Federal en lo que es infraestructura carretera y obra pública no se ve por ningún lado y sólo se sostiene el ritmo de obra por parte del gobierno estatal, lo que hace más difícil la crisis.



“Los programas que aplica el Gobierno de Coahuila son los que les representan a las constructoras un mayor ingreso, por ejemplo la aplicación de la venta de cemento a bajos precios por parte de programas sociales genera que las familias lo adquieran y den paso a la construcción, mientras que el resto del material lo adquieren en comercios locales, es la única forma de movimiento que tenemos ahora”, finalizó Garza Balli.