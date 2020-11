Desairan ofertas de Buen Fin en Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah-. Al finalizar las dos semanas del tan esperado Buen Fin, algunos comerciantes de la Zona Centro aseguraron que todo se mantuvo en calma, pues no hubo un día en el que pudieran registrar un aumento en sus ventas.



“Estuvo muy tranquilo de hecho, más que siempre. Yo creo que estuvo más solo que en octubre”, informó Alejandra, empleada de un comercio de ropa cercano a la Presidencia Municipal.



Quienes se dedican al comercio desde hace años comentan que claramente este fue el peor Buen Fin que se había registrado en el municipio, pues ni los descuentos atractivos hicieron que las ventas aumentaran.



Inclusive mencionaron que el Centro lució más solo que de costumbre, pues los ramosarispenses prefirieron viajar a la capital coahuilense en la búsqueda de mejores ofertas en plazas comerciales o tiendas de reconocimiento nacional.







No hay gente



“Pero como ropa no hay, no hay Buen Fin para nosotros, o sea todo se dispara en cuanto a las tiendas grandes, nosotros como pequeño comercio a nosotros sí nos afecta más y de hecho las tiendas se vacían, no hay gente, no hay movimiento en esos días”, agregó Leticia, quien desde hace 15 años se ha dedicado al comercio y asegura este es el peor Buen Fin que ha vivido, consciente que es a causa de la alta demanda de otros comercios, aunado a la contingencia.



Inclusive hay quienes aseguraron que ante la decepción de años pasados, prefirieron no participar en esta edición del de Buen Fin, pues aseguraron que era malbaratar su mercancía.



“Este año no quisimos participar, por lo mismo que las ventas están demasiado bajas y pues nuestros costos ya se bajarían de más”, finalizó la comerciante Leticia Ramírez.