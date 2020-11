Desairan tianguis navideño; saturan mercado del Mirador

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah-. Mientras el Tianguis Navideño lucio desairado en el primer fin de semana de operaciones, el mercado sobre ruedas El Mirador, lució con aglomeraciones propiciadas por los clientes que siguen sin aplicar las medidas sanitarias para protegerse del coronavirus.



Para los locatarios instalados en un predio del bulevar Plan de Guadalupe a la altura de la colonia San Antonio, sus ventas no fueron tan buenas como las de los que se instalan cada domingo en siete calles de los sectores El Mirador y Analco ll.



Los ambulantes del tianguis con mejores ganancias son los que expenden frituras, elotes y churros rellenos, porque los vendedores de imágenes religiosas y artículos navideños no tuvieron muchos clientes.



En el mercado El Mirador, los comerciantes tuvieron buenas ventas porque los clientes no pararon de llegar desde las 9:00 horas.



De nuevo ingresaron al lugar niños de todas edades, mujeres embarazadas, adultos mayores. La mayoría de las personas traía cubrebocas, aunque algunos lo llevaban mal puesto.