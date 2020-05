Desalojan parques en Ramos Arizpe, buscaban trabajo

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Por lo menos unas 25 personas fueron desalojadas por policías municipales del Parque Venustiano Carranza, cuando fueron citados por tres empresas outsourcing que reclutan a hombres y mujeres para empresas establecidas en los parques industriales en plena Fase 3 de la contingencia sanitaria.



A las 10 de la mañana arribaron los agentes policiacos al espacio público ubicado en el bulevar Plan de Guadalupe y Manuel Acuña, para proceder a retirar a las personas que se desplazaron desde diferentes sectores de la localidad para acudir a la cita con las compañías reclutadoras de personal.



“Nos citaron a las 11 de la mañana las empresas. Sabemos lo peligroso que es el coronavirus, pero vengo a la plaza porque no tengo trabajo desde hace semanas”, dijo Mario a los policías que les pidieron de buena manera que se retiraran del parque.



Al respecto, el director de Protección Civil, Francisco Sánchez Aguirre, dijo que al departamento les llegó tal reporte y la Policía Municipal se hizo cargo de la situación y los exhortó a que se retiraran del lugar por la contingencia de salud que existe.



“No hubo necesidad de levantar un acta o una sanción. Las personas únicamente acataron la instrucción de la Policía y se retiraron sin mayor problema. Quiero reiterar que en el tema de las empresas de Ramos Arizpe, la Secretaría de Trabajo es quien las visita y determina cuáles compañías son de giro esencial y cuáles no lo son”.



“Nosotros atendemos las recomendaciones de la Secretaría de Salud para que no haya aglomeraciones de personas, usen cubrebocas y guarden su sana distancia en cualquier punto de la ciudad. Aquí están incluidos los espacios públicos”, dijo el funcionario municipal.