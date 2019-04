Desalojan Tec Laguna por amenaza de tiroteo

Luego de que en redes sociales circulara información sobre una presunta amenaza de tiroteo en el Tecnológico de la Laguna en el municipio de Torreón, se confirmó que este martes la institución fue desalojada y al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, trascendió que la misma circuló en el Tecnológico de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.Personal de la institución confirmó que alrededor de las 11:00 horas comenzó a circular la información, incluso mediante mensajes de WhatsApp, en donde se alertaba de un presunto “ataque”; también se manejó que había una amenaza de bomba.Incluso se compartió una fotografía en donde se observa una bolsa tipo red, en color negro que en su interior tenía una pistola, probablemente apócrifa, así como un cuaderno en color naranja y en la parte posterior de la imagen un mensaje que decía; “no vengan al comedor a las 4”.Los maestros afirmaron que después de que circuló la primera información (11 de la mañana), alrededor de las 14:00 horas se les notificó que la situación estaba controlada, dado a que las autoridades habían descartado el riesgo y que las actividades se normalizarían, “que ya no había nada”.Se confirmó que en la Dirección de Seguridad Pública se recibió una llamada en donde se solicitaba su presencia y para las 17:41 de forma interna, entre el personal docente volvieron a circular mensajes de WhatsApp, en donde se avisaba que no se alarmaran, que todo estaba bien, pero no había pasado ni un minuto cuando otra vez circularon mensajes, en donde se pasaba el “dato” de amenazas de disparos y de bomba.Después, entre los maestros circularon mensajes en donde decía que el jefe del área de Eléctrica y Electrónica empezó a avisar a los salones que de forma ordenada se les pedía a los alumnos que salieran, luego se dijo que habían cerrado las oficinas y evacuaron al personal.Tras ello, en cuestión de minutos empezaron a evacuar alumnos y personal que estaban en la cafetería y comedor, luego continuaron con el resto; para entonces se había activado una alerta general.Cabe mencionar que mediante una página de internet; “Cesa Itl 2017-2018 se posteó un mensaje que decía “A la comunidad estudiantil se le informa que comedor y cafetería está cerrada por fuga de gas. Cualquier otra imagen difundida en redes sociales, es totalmente falsa”.Antes de las 17:00 horas se acudió al plantel y se confirmó que las actividades estaban suspendidas; en la puertas de acceso se encontraba el personal de seguridad de la institución, que avisaba a los estudiantes sobre el “paro de actividades” por la amenaza.Vía telefónica El Siglo de Torreón se comunicó con personal del área de Comunicación Social, y notificaron que de momento no se emitiría información “para no entorpecer las investigaciones de las autoridades y que en cuanto se les indicara se fijaría una postura al respecto”.