Desalojos en 6 ciudades de Alemania por amenazas de bomba

Seis ayuntamientos de ciudades alemanas fueron evacuados el martes durante varias horas tras recibir simultáneamente correos electrónicos con amenazas de atentado con bomba.Horas más tarde, las policía de las seis ciudades anunciaron el fin del alerta tras no encontrar ningún explosivo, según los diferentes servicios de la policía y los medios alemanes.Cientos de empleados tuvieron que abandonar los edificios implicados para dar lugar a los registros policiales.Las ciudades concernidas fueron Augsburgo (sur), Rendsburg (norte), Kaiserslautern y Neunkirchen (oeste), Gotinga (centro) y Chemnitz en el este, según una lista establecida por la AFP.Las fuerzas de seguridad dijeron que no habían hallado explosivos pero no revelaron la identidad ni el móvil del autor de las amenazas.Hace unos diez días, la prensa alemana reveló que numerosas instituciones y personalidades recibieron durante los últimos meses varios emails intimidatorios con amenazas de muerte y de atentados.Estos correos iban firmados con frases como "Ofensiva nacionalsocialista", "Wehrmacht" (nombre del ejército durante el nazismo) o "NSU 2.0", en referencia al grupúsculo terrorista neonazi NSU ("Clandestinidad nacionalsocialista").Entre los destinatarios figuraban estaciones de trenes, tribunales, gabinetes de abogados, periodistas, el Consejo Central de los Judíos de Alemania o la cantante alemana Helene Fischer, crítica con la violencia contra extranjeros.