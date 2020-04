Desamparados beneficiarios del ISSSTE en Allende y Zaragoza

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Desde que cerraron los puestos periféricos del ISSSTE de Allende y Zaragoza, cerca de 14 mil derechohabientes de la región de Cinco Manantiales quedaron desprotegidos, aseguró Guadalupe López Hernández.



La residente de Zaragoza, Coahuila, se desplazó este jueves desde su lugar de origen con la intención de recoger en la clínica hospital del ISSSTE de Piedras Negras medicamento para su madre que es mayor de edad.



“Nos dejaron desprotegidas a las personas que requerimos los servicios, la petición al director es que haga claro los protocolos e indique cuáles son las vías para que los familiares acudan por los medicamentos”.



Dentro de las dificultades que presentan algunas personas, sobre todo adultas, es que no tienen familiares directos que recojan sus medicamentos y ellos por el riesgo no lo pueden hacer.



“La inconformidad es que además de dejarnos sin médico, el medicamento que tenían en las unidades lo recogieron y aquí no lo están entregando porque lo dieron de baja en su sistema, tampoco lo distribuyen y si vienes a Piedras Negras no hay suficiente medicamento para todos”.



Agregó que es incómodo venir dos o tres veces, sobre todo ante la recomendación de evitar salir de las casas, por lo que aseguró que directivos del ISSSTE se han tardado con las acciones.