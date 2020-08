Desaparece enfermero después de ser detenido por policías en Edomex

Escuchar Nota

“Al principio hubo interés pero después que se estableció que eran policías los involucrados empezaron a poner muchas excusas, no hemos visto avances todo sigue igual no es posible a más de un mes”, reprocha su hermana.

“Hemos recibido amenazas para que le bajemos y dejemos de insistir, incluso llamadas de extorsión pero como vamos a dejar de buscarlo, era una persona de bien, lo queremos con vida”, lamenta su hermana.

El joven enfermero, de 22 años,el pasado 17 de julio.La incertidumbre se ha prolongado por más de un mes, sin saber si se encuentra vivo, come o sufre, si falleció ni siquiera existe una tumba a la cual llorar, dice una de sus hermanas que pide el anonimato por miedo a represalias.Desde entonces, pero sin obtener éxito ni pistas de su paradero. Los responsables siguen libres.En los primeros días buscaron con amigos y conocidos, pero no han tenido avances, no volvió a casa en latres días antes de festejar su cumpleaños que celebraban reunidos en familia, publica el portal Sin Embargo Esa noche, salió de su vivienda para ir a comprar algo de comer, pero. Pese a la condición en la que terminó tras la golpiza,, es la última vez que fue visto.En los primeros días, sus familiares acudieron a las instalaciones de lapara hacer una denuncia para dar con su localización.Al paso de las horas y reconstrucción de los hechos, las autoridades recriminaron a las víctimas quienes pidieron el rastreo de llamadas como mensajes de teléfonos.Peroque llevan el caso, “ahora nos dicen que ellos, nos van a llamar y no lo hacen”, advierten familiares.Las semanas han sido un calvario no solo por su extravío sino por el actuar del personal de la institución de justicia,La familia se ha encargado de indagar por su cuenta,Los policías que lo subieron a la unidad oficial, no se han presentado al Ministerio Público para declarar a pesar de ser las últimas personas con la que fue visto el joven,, agrega.Piden al Fiscal Alejandro Gómez Sánchez revisar el expediente, aunque solo han recibido demoras, han acudió a Palacio Nacional pero tampoco han sido atendidos.