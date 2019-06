Desaparece estudiante universitario en Tamaulipas

La Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, delegación Tampico, inició la búsqueda del estudiante universitario Mario Eduardo Olivo Acuña, de 21 años, quien desde el sábado pasado no se sabe de su paradero.La investigación inició después de que sus padres José Mario Olivo Naranjo y Nora Elvia Acuña Perales se apostaron en las afueras del palacio municipal de Tampico para pedir ayuda y dar con su paradero.El joven es de tez morena y tiene un lunar en la nuca; la última vez que se le vio vestía una playera con estampados y pantalón azul de mezclilla.Olivo Acuña es estudiante de la Facultad de Comercio y Administración y se sabe que el sábado por la mañana salió rumbo a Madero, acompañando a una amiga para realizar unas compras.Ya de regreso la amiga lo dejó con otros muchachos que al parecer también eran estudiantes de la facultad.El último contacto que tuve fue ese mismo sábado a las 20:47 horas por vía WhatsApp y me dijo que andaba en la colonia Cascajal. Ya después no supimos más de él”, explicó.Aunque se entrevistaron con la amiga, ésta dijo no poder identificar a los acompañantes debido a que no los conocía.El lunes por la mañana se presentó la demanda y al ver que no había respuesta decidieron denunciar la lentitud de las autoridades.La tarde de este miércoles la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada dio a conocer que se inició un operativo de búsqueda, por lo que además solicitaron a la población su apoyo para poder lograr su localización aportando las direcciones y números telefónicos 834 318 4700.