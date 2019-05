Desaparece funcionario en Guerrero

La Fiscalía de Guerrero informó que la familia del representante del programa del fertilizante Salgamex, Reynaldo Pulido Rodríguez, presentó la denuncia formal y se inició una carpeta de investigación por su desaparición“Ayer la familia presentó la denuncia por desaparición de persona y tenemos una línea de investigación que en este momento estamos trabajando”, destacó el titular de la FGE, Jorge Zuriel de los Santos Barrila.En entrevista, explicó que se está trabajando en los indicios que arrojan las investigaciones y se procesa toda la información que se recabó la víspera mediante entrevistas.De los Santos Barrila comentó que hay un operativo en conjunto con las instancias de seguridad para la búsqueda de Pulido Rodríguez.Descartó hasta el momento que se trate de un secuestro y los indicios que se tiene es que es una “desaparición de persona, no localizada”, por lo que hay un operativo en conjunto con las instancias de seguridad para la búsqueda de Pulido Rodríguez.“Estamos procesando las entrevistas, estuvo ayer en su casa, salió de su casa y no llegó a una reunión en la mañana, pero no hay ningún indicio en este momento que nos indique otro tipo de delito”, detalló.La víspera el representante en el estado del programa de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), empresa contratada por el Gobierno federal para el reparto y almacenamiento del fertilizante, desapareció a una semana de que inicie el programa en la entidad.