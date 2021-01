‘Desaparece’ Interjet del Aeropuerto de Guadalajara

Escuchar Nota

"Ahorita mis compañeros están haciendo guardia (en la Ciudad de México y Toluca) ahí se quedan en las afueras del corporativo a cuidar, se llevan comida entre todos, cada quien lleva algo. Un café, o pizza, están todos ahí cuidando, están esperando la respuesta de los dueños, pero hasta ahora no han dado una respuesta", compartió la empleada, con alrededor de 11 años trabajando para la aerolínea.



.- Laya no cuenta con mostradores ni módulos de atención en elDesde hace más de un mes, la empresa dejó de tener presencia en las, compartieron empleados de la terminal.En un recorrido hecho por MURAL, se identificó que lo que anteriormente era su, ahora se utiliza como unMientras que sus mostradores de servicios, ahora son usados por otraEl pasado 8 de enero, los empleados estallaron en huelga después de no llegar a un acuerdo por el pago de salarios y prestaciones, y tomaron las instalaciones y mostradores de la aerolínea en laUna sobrecargo, que pidió el anonimato, señaló que enno se tomaron instalaciones ya que desde finales de año no las usaban.Con esta huelga, los trabajadores reclaman, que no ha sido cubierto por la empresa.Dijo que al principio de lase les comenzó a pagar la mitad del salario pero el pago era puntual, hasta que llegaron nuevos inversionistas. Actualmente la empresa es dirigida porPara llevar ingresos a sus casas, los empleados dehan apostado por vender sus artículos y comidas, también hacer servicios a domicilio o tener un empleo informal en lo que esperan una resolución y el pago de su adeudo, expresó la sobrecargo.