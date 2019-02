Desaparece joven Down en El Pocito

Al temer que pueda pasarle algo, familiares buscan al joven ciudadano americano José Rodolfo Ruiz de 32 años de edad, quien tiene síndrome de Down y desapareció desde el viernes por la tarde del barrio El Pocito.La señora Alma Dora Ruiz Sauceda pidió a la comunidad en general que si tienen alguna información sobre su hijo se la hagan llegar, dado que temen que le pueda pasar algo porque no conoce bien la ciudad.Precisó que alrededor de las 16:30 horas salió de su casa y ya no regresó, por lo que de inmediato al darse cuenta de su ausencia lo buscaron por el Paseo del Río y sus alrededores, además de acudir a las corporaciones policiacas y hasta el Instituto Nacional de Migración.“Él es ciudadano americano, no es de aquí, fuimos a checar y no lo tienen en ninguna parte”.