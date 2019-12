Desaparece joven; viajó a ver a su novio que conoció por Facebook

"Tiene como 20 días o un mes cuando el vino a acá y ella nos comentó que él le dijo a ella que le tocaba ir a México a verlo", comentó la madre.

"Cuando nos despertamos ya no estaba, se había ido. Pedimos a una vecina que nos mostrara las grabaciones de una cámara de seguridad y vimos que salió como a las 5:30 de la mañana, fue a la taquilla, por qué la taquilla queda muy cerca de la casa, y ya no se ve qué camión tomó".

"Le marcamos y nos mandó a buzón; mi hijo le estuvo escribiendo por WhatsApp y dice que su última conexión fue a las 15:55".

Jazmín Ramírez Calixto, de 17 años,, se encuentra desparecida desde el pasado jueves 28 de noviembre cuando habría acudido a lapara encontrarse con su novio., madre de la joven, explicó que desde hace aproximadamente 4 meses su hija conoció a un hombre de la Ciudad de México por Facebook con quién habría iniciando una relación.Los padres nunca conocieron a dicho sujeto; sin embargo, saben que hace unos días él acudió al municipio de Toluca para ver a Jazmín y después, el sujeto le pidió a ella que lo fuera a visitar a la capital del país.a sus padres para ir el jueves a la Ciudad de México para encontrarse con el sujeto, detalló que se verían en el metro Observatorio; no obstante, por su seguridad, le negaron el permiso. "Yo le dije: No, Jazmín. ¿Cómo te vas a ir hasta allá? Tú no sabes andar por allá".Pese a ello, la madrugada del jueves, la menor salió a escondidas de la casa y se dirigió a la taquilla de autobuses que van para la Ciudad de México.Ese mismo día, la familia intentó comunicarse con Jazmín, pero su celular mandaba a buzón y el último registro de conexión en WhatsApp fue a las 15:55 horas.Sin embargo, algo que también preocupó a la familia fue que la cuenta de Facebook de Jazmín fue dada de baja el mismo día de la desaparición, por lo que fueron a denunciar los hechos ante las autoridades capitalinas y mexiquenses, mismas que ya emitieron fichas de búsqueda.para tener otro indicio del paradero de Jazmín, pues temen que sea víctima de algún delito.Con información de Telediario