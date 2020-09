‘Desaparece’ Luis Quiñones; no fue considerado ni para la banca

Escuchar Nota

Monterrey.- El berrinche ante León ya le habría traído consecuencias al colombiano Luis Quiñones, quien no fue considerado ni para la banca en el partido entre Tigres y Santos Laguna.



De esta manera, Tigres no tendrá en el campo al jugador que tiene más asistencias en el Guardianes 2020, con 4 pases de gol.



Quiñones, quien dejó en duda su futuro con Tigres al responder un comentario de Rubens Sambueza, tendrá que esperar otra fecha para ver si recupera su lugar en el once.



Para este partido, Ricardo Ferretti se inclinó por Nicolás López y Jordan Sierra, quienes tienen pocos minutos en el torneo, de entre los ocho extranjeros que la Liga MX les permite alinear.