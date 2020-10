Desaparece madre de 3 pequeños en Teresitas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas emitió la Alerta Alba para dar con el paradero de Gloria Pérez Martínez, joven de 21 años que está desaparecida desde el pasado 24 de octubre, por lo que su madre, la señora Martha Pérez Martínez la busca con desesperación, pues sus 3 hijos de 7, 4 y 3 años la esperan en casa.



La joven madre salió de su domicilio ubicado en la colonia Teresitas al rededor de las 11:00 horas y ya no regresó, por lo que su familia teme por su integridad.



La mujer mide aproximadamente1.55 metros, es de complexión delgada y tez blanca, cabello lacio rojizo y vestía una blusa color verde y mallas color negro además de sandalias café. Como seña particular tiene un tatuaje de una rosa en la mano derecha.



Su madre confirmó a este medio que la fémina se comunicó en días pasados y le dijo que no podía volver hasta arreglar un problema en el que la habían metido. Por lo que cree que está en riesgo inminente, probablemente retenida contra su voluntad, pues ya no volvió a comunicarse.



Si tiene alguna información que ayude a dar con su paradero favor de comunicarse al 911.