Desaparece médico en Los Mochis, Sinaloa

Sinaloa.- Un médico originario del municipio de Guasave desapareció cuando se encontraba en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por lo que no se sabe nada de él desde el pasado martes 12 de mayo, cuando perdió todo contacto con su familia.



Diversos grupos que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas en la zona norte del estado, comenzaron a difundir su fotografía y a pedir la ayuda de la ciudadanía para encontrarlo.



Se trata de Óscar Roberto Blanco Zavala, de 38 años de edad, quien radica en el municipio de Guasave, a tan solo 62 kilómetros de la ciudad donde desaparecido, pero hasta el momento se desconoce el lugar exacto donde se encontraba.



De acuerdo a la ficha de búsqueda emitida por los colectivos, el médico mide 1.65 metros, es de tez blanca y ojos color verde, pesa unos 70 kilogramos, tiene cabello café oscuro y ondulado, cejas pobladas y labios medianos.



Aparentemente los familiares no habían reportado la desaparición, esperando que regresara, pero luego de algunos días decidieron hacerlo a través de las redes sociales.



Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha emitido ninguna ficha de búsqueda, por lo que la única información que se tiene es la que proporcionaron los colectivos de la zona norte del estado.