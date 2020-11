Desaparece mujer con sus dos hijas en Guadalajara

Escuchar Nota

"Desde el lunes a las 2pm no sabemos nada de ellas, ella no paso a dejar las niñas con la niñera ni se presentó a trabajar y nunca hace eso.



"Si alguien las ve o sabe algo por favor les ruego me manden mensaje o den aviso a las autoridades", expresó Verónica, una de sus amigas que difundieron su imagen y solicitaron ayuda en Facebook.

, por lo que denunciaron el hecho y piden a la gente que informe si las ha visto.como amigos de Diana difundieron imágenes de ella, quien tiene 23 años, y de las menores Camila y Ximena, de quienes no se sabe nada y quienes fueron vistas por última vez en su domicilio, en Parques del Castillo, en el Municipio de El Salto.De acuerdo con la información dada a conocer por sus amistades, tras ese día ella ya no acudió al trabajo ni fue a dejar a las menores con su niñera.A decir de las amistades, tras no saber sobre su paredero interpusieron una denuncia en el área de desaparecidos y en Alerta Amber, de la Fiscalía del Estado.Tan solo hasta el 30 de septiembre en Jalisco había mil 130 mujeres desaparecidas aún pendientes de localizar., según el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), del Gobierno del Estado.