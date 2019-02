Desaparece novia del líder de ‘La Unión’

Tras la desaparición de la joven Atzín Molina de 19 años, han surgido versiones que indican que era la actual pareja del “El Manzanas”, uno de los cabecillas del grupo delictivo “La Unión”.La joven desapareció el pasado 9 de febrero tras acudir a un after en la Zona Rosa, el cual ha sido clausurado en al menos cuatro ocasiones e incluso asegurado por las autoridades, por tener relación con homicidios y secuestros, informó Posta Se trata de un local denominado “Cíngaro”, que se encuentra ubicado sobre la calle de Londres, datos señalan que llegó a las 4:00 de la mañana para reunirse ahí con El Manzanas. Sin embargo, ya no se supo nada de ella. Las autoridades han intentado ubicarlo a él, pero no lo han logrado.A través de la ficha de la PGJ sobre personas desaparecidas, se sabe que Atzín tiene una cicatriz en la mejilla izquierda, en la clavícula izquierda tiene tatuada una letra, en cara interna del antebrazo tiene tatuada una flor y en la cara posterior del antebrazo izquierdo tiene tatuadas unas letras, en la nuca tiene tatuada una medusa que abarca también parte de la espalda y en el costado izquierdo tiene tatuada una letra.Lo que saben hasta ahora las autoridades, es que miembros de La Unión aseguraban que ella fue quien “puso” a Brayan “N”, El Pozoles, para que las autoridades lo detuvieran. Ese sería el motivo de su desaparición.