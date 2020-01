Desaparece pareja en colonia Del Valle de San Pedro

Escuchar Nota

Monterrey, Nuevo León.- En los primeros minutos de hoy, el Grupo Especial de Búsqueda Inmediata (GEBI) publicó la desaparición de una pareja, en San Pedro.



De acuerdo con información oficial, Ismael Castillo Mendoza, de 48 años, y Josefina Montiel Sánchez, de 49, no han sido localizados desde el miércoles que desaparecieron en la Colonia del Valle, sin darse más detalles de la hora o lugar exacto.



Tampoco se precisó qué relación o parentesco tienen.



Sólo se precisó que él tiene cabello entrecano, lacio y corto; piel morena, mediano de estatura, nariz y boca mediana, vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra negra y zapatos caqui.



Ella no se proporcionó vestimenta, de complexión mediana, morena, cabello castaño, ondulado y largo, y como seña particular tiene un lunar en en la mejilla derecha.