Desaparece saltillense en playas de Mazatlán

Un joven originario de la ciudad de Saltillo, Coahuila, se encuentra en calidad de desaparecido, debido que fue arrastrado por la intensa corriente en el área de playas.La persona que aún no ha sido localizada corresponde al nombre de Angel “N”, de 22 años, con domicilio mencionado.Los hechos se dieron en las avenidas del Mar y Lola Beltrán, en el sector Palos Prietos.Datos en el sitio, señalan que el joven acudió acompañado de otro grupo de personas a la playa para pasar el rato, donde consumían bebidas embriagantes.Debido al intenso calor, los jóvenes ingresaron al mar, no sin antes ser alertados por un salvavidas de que no se bañaran en dicho sitio, pero estos hicieron caso omiso.Al salir los muchachos, estos vieron que uno de los suyos no salió, por lo que de inmediato acudieron a alertar a los salvavidas.Estos informaron al Escuadrón Acuático los cuales llegaron para ingresar al mar en búsqueda del joven.Además se menciona que estas personas acudieron a Mazatlán para participar en un evento de break dance.Esta zona de Mazatlan es de alto riesgo por tener corrientes fuertes que son un peligros para los bañistas.Al sitio llegó también el comandante de dicho grupo de rescate, Gonzálo Magallanes, el cual manifestó que se trata de un hecho lamentable y de la falta de precaución de las personas, debido que se les avisó de no ingresaran al lugar.