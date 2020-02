Desaparece saltillense que llegó de Italia; evade filtros sanitarios

Escuchar Nota

intensificó la búsqueda de una joven queluego de viajar por Europa, donde pasó una temporada en Italia.De acuerdo con el último reporte dequien reportó su arribo este jueves, tras cumplir la ruta Italia-Madrid-Ciudad de México-Saltillo, el último tramo por vía terrestre.señaló que la urgencia de localizar a Nancy radicapara descartar cualquier riesgo de contagio en ella y su círculo inmediato., pero no ha atendido al llamado de las autoridades sanitarias para acercarse y cumplir con un protocolo preventivo de salud.quien confesó que no fue sometida a revisiones durante su trayecto desde Italia a Saltillo. De inmediato Salud emprendió su búsqueda, sin éxito.Nancy subió a sus redes sociales una fotografía en el exterior de laLa doctora Romero insistió en que la joven estudiantepues pone en riesgo su salud y la de sus familiares si no se somete a una revisión, luego de que Italia está reportada por la Organización Mundial de la Salud como el país con casos de coronavirus.Una segunda saltillense, Diana “N”, que arribó apermanece en Cancún y tampoco se ha reportado con las autoridades sanitarias.