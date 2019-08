Desaparece su esposa e hijos de 3 años

David Mendoza puso una denuncia ante la Fiscalía del Estado por la desaparición de su esposa Brenda Fabiola Mendoza y sus gemelos de 3 años de edad, los cuales salieron a una consulta médica en un taxi y tras encontrarse con su madre tomaron otro de regreso a casa, pero aunque les marcó por teléfono una y otra vez no volvió a saber de ellos, pues no regresaron a su hogar ubicado en la colonia Parajes de los Pinos en Ramos Arizpe.“Estoy desesperado porque no sé de mi familia, de mi esposa y mis 2 hijos, ellos fueron a una consulta médica en un taxi, yo les marqué a la media hora y les dije que si se ofrecía algo me marcaron. Ella se encontró con su mamá y más tarde, la mandó en un taxi, pero nunca regresó.”Asimismo, pidió que si alguien tiene alguna información sobre el paradero de los desaparecidos se comunique al 844128556.El desesperado esposo ha buscado con familiares y amigos de su pareja, quienes tampoco saben de su paradero, por lo que descarta que ella se haya ido por su propia voluntad y ha vivido estos días angustiado temiendo por la integridad de su familia que a decir de él es lo único que tiene.“Estoy angustiado, preocupado por mis hijos, por mi esposa, no he abierto los puestos de comida que tengo por estarlos buscando”