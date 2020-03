Desaparecen 2 jóvenes en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En diferentes circunstancias la Fiscalía General del Estado reporta la desaparición de dos jóvenes.



Alex Emanuel Palomo Fonseca, desapareció la tarde del martes luego de que presuntamente se dirigía a pasar la tarde en compañía de sus amigos, según lo dio a conocer, Manuel Palomo, su angustiado padre, quien lo busca en lotes baldíos al oriente de la ciudad.



“Esto no me huele nada bien, yo solo le pido a Dios encontrarlo con bien como en la ocasión anterior. Él dejó una carta, con palabras de agradecimiento y de perdón, donde decía que ya no tenía nada que hacer en esta vida. Tengo miedo de encontrarlo de la peor manera”, compartió entre lágrimas.



El joven cuenta con historial suicida, pues el pasado 4 de febrero intentó terminar con su vida tras ingerir más de 100 pastillas, siendo localizado tiempo después en un terreno baldío, por lo que de nueva cuenta familiares y amigos lo buscan en lotes al oriente de la ciudad, con la esperanza de encontrarlo a tiempo.



El joven de 25 años padece depresión, mide 1.75 metros, es de tez aperlada, cabello corto, color castaño oscuro, vestía un pantalón deportivo gris y camisa blanca.



Cualquier información sobre su paradero puede brindarse a los teléfonos 911 o al 844 392 7199.





Preocupados



Familiares de Alejandro Gabriel Ávalos Medina lo buscan con preocupación, pues no saben sobre su paradero desde el pasado 24 de marzo cuando se dirigía de Saltillo a Piedras Negras para reunirse con sus padres, pero nunca llegó a la ciudad fronteriza, además de que no hay registro de que haya tomado el autobús.



Es por ello que la Fiscalía General del Estado emitió la ficha para su búsqueda, pues el joven de 29 años padece esquizofrenia, y no se ha comunicado con sus familiares.



El joven mide 1.73 metros, es de complexión delgada, tez aperlada, ojos pequeños y tiene una zona rapada de la cabeza; vestía pantalón blanco, camisa guayabera clara y sombrero.



A decir de su hermana el joven tiene un severo cuadro de depresión y requiere medicamento controlado, por lo que su integridad podría estar en riesgo. Si usted lo ha visto favor de informarlo al 844 392 7199.