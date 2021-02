Desaparecen 53 personas en Coahuila; 12 son menores de edad

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A pesar del confinamiento por la contingencia generada por la pandemia del nuevo coronavirus, se siguen presentando casos de desaparición o extravío de personas en Coahuila.



Durante enero, la sub fiscalía de personas desaparecidas registró 53 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 42 ya fueron localizados y el resto aún continúan en calidad de no localizados.



Según el reporte mensual de la instancia ministerial, en enero se abrieron 13 carpetas de investigación por desaparición de personas, de las cuales 6 fueron concluidas por la localización con vida de las personas, las otras siete continúan en búsqueda.



Además se activó la Alerta Amber por 12 reportes de menores extraviados, nueve mujeres y 3 hombres, de edades de entre los 13 y los 17 años, quienes fueron localizados por los elementos de la unidad de búsqueda.



Finalmente en la Unidad de Búsqueda Inmediata se emitieron 28 reportes de personas desaparecidas, 12 mujeres y 16 hombres, de los cuales 24 fueron localizados con vida y los otros cuatro permanecen en calidad de no localizados.