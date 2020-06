Desaparecen cuatro jóvenes Guanajuato

Escuchar Nota

Celaya.- Familiares y amigos de cuatro jóvenes de Celaya desaparecidos desde la noche el pasado 19 de junio, iniciaron una campaña de búsqueda en ese municipio y sus alrededores.



Se trata de Sharon Stepanie Carreño Ortíz de 28 años; Ana Beatríz Santana Sánchez de 31; Jorge Paulo Sandoval Rodríguez de 29 y, otra chica a la que le apodan “La China”.



Naylea, hermana de una de las jóvenes desaparecidas, explicó que la última vez que tuvo contacto con Stepanie fue el pasado sábado cerca de las 23:30 horas.



Explicó que por mensajes de texto, su hermana le comentó que se encontraba en la colonia Zona de Oro y que ya casi salía hacia su casa, lo cual no sucedió.



Para Naylea no era raro que Stepanie no llegara a dormir a casa pues a veces se quedaba en el domicilio de Paulo, su novio. Sin embargo, ya no contestó el teléfono.



Al ver que su hermana no llegaba, se puso en contacto con el padre de Jorge Paulo y le comentó que, al parecer, esa noche iban a llevar a una amiga al municipio de Cortázar.



Los cuatro jóvenes viajaban en un automóvil Nissan Versa, color gris, con placas de circulación GKF810A del estado de Guanajuato, que prestaba servicio de Uber.



Naylea contó que desde esos últimos mensajes, ya no volvió a tener comunicación con su hermana, al igual que les sucedió a los familiares de las otras chicas y el joven.



Los familiares ya presentaron la denuncia ante la Fiscalía del estado e iniciaron una campaña en redes sociales, volanteo y otras acciones donde piden información que los lleve al paradero de los cuatro jóvenes.



Contexto



Ese día de la desaparición, la Fiscalía de Guanajuato detuvo cinco presuntos operadores del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos a la madre del líder, José Antonio Yépez Ortíz “El Marro”.



En respuesta, el grupo criminal orquestó una serie de bloqueos viales y tramos carreteros, además de incendios de vehículos y establecimientos comerciales.



Además, hubo movilización en todo Celaya y sus alrededores, de grupos armados que dispararon en contra de los negocios y los vehículos.