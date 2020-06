Desaparecen jóvenes detenidos durante protestas en Jalisco

Me compartió este video. No lo grabó ella pero esa es la camioneta roja que menciona. #AlfaroRepresorAsesino pic.twitter.com/J5ofFkoigJ

Me llegan mensajes con nombres de los "levantados" por gobierno de @EnriqueAlfaroR.



Después imágenes de policías de civil con bats y manoplas.



Me dicen que bajan a la gente de los camiones y se los llevaban.



No puede ser que en Jalisco se esté viviendo esto.#FueraAlfaro. pic.twitter.com/6vT4Q53FEp