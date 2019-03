Desaparecen misteriosamente peluches de Miniso

Harry Potter y el misterio de porque #NoHayPeluchesMiniso, ¿alguien sabe qué está pasaaaaaaanda? pic.twitter.com/zdVFIVKFMo — El Guarromántico (@Guarromantico_) 20 de marzo de 2019

Que nos falte todo excepto un peluchito todo tierno de miniso. ¿¡CÓMO QUE #NoHayPeluchesMiniso!? pic.twitter.com/77PSw0ylvQ — Cheetos de bolita (@sammycigarroa) 20 de marzo de 2019

Si algo caracteriza a Miniso son sus adorables y pachones peluches, que pueden servirte para abrazarlos o para ocuparlos como almohadas. Precisamente por ello, usuarios de redes sociales han entrado en crisis, luego de no encontrar estos artículos en las tiendas de México.Debido a la falta de peluches en los anaqueles de Miniso, los clientes de la tienda hicieron tendencia en Twitter la etiqueta #NoHayPeluchesEnMiniso.Todo surgió a raíz de que la influencerpublicó en una de sus historias de Instagram que para sentirse mejor no había nada como comprar uno de los muñecos, sin embargo cuando acudió a una tienda para realizar la compra se percató que no había peluches en ningún stand por lo que la fiebre por saber dónde estaban los famosos Miniso inició en la redes sociales.Ante la polémica suscitada este miércoles en redes sociales, la compañía publicó un breve mensaje que consta tan sólo de dos emojis: una lupa y un osito de peluche:Si te preocupa la falta de peluches, relájate, es probable que se trate de una campaña de promoción por parte de la empresa.