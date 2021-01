Desaparecen poco a poco plásticos de un solo uso en CDMX

Escuchar Nota

En algunas tiendas de autoservicio los plásticos de un solo uso dejaron de venderse después de que el primero de enero entraran en vigor las modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos.Trabajadores señalaron que por órdenes de sus superiores se retiraron, aunque en un principio les habían comentado que podrían comercializarse hasta terminar con las existencias."Tuvimos que regresar todo para no meternos en problemas y ahora sólo tenemos cajitas de plástico u otros productos que se pueden utilizar más de una vez”.No tenemos aviso, seguramente más adelante van a llegar principalmente los de marca propia que son los que más se venden porque son más baratos que los de marcas conocidas, pero todavía no tenemos fecha para que los traigan”.No obstante en la venta de productos a granel, todavía se puede observar como se utilizan charolas de unicel para su empaquetado.Con relación a los hisopos y tampones con aplicador plástico, estos todavía se mantienen en venta, aunque las piezas son pocas.Lo que ya comienza a venderse son los productos compostables, los cuales sí están autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente, aunque dependiendo del producto, pueden llegar a costar hasta 20 pesos más que los que no los son.Con información de Excélsior