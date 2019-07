Desaparecer al Coneval, un ataque a la democracia: PAN

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados aseguró que la eventual desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sería un ataque contra la democracia.Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de ese grupo, sostuvo que eliminar a dicha institución puede poner en riesgo las mediciones objetivas en materia de pobreza."Es claro que este Gobierno quiere desaparecer el Coneval para hacer de la política contra la pobreza el patrimonio del Presidente y de su partido, Morena, y así capitalizarlo a su conveniencia, tal y como lo hizo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la política educativa del país", expuso en un comunicado."Con estas acciones corremos el riesgo de regresar a esas épocas en las que había tantas mediciones de pobreza que los gobiernos escondían su ineficacia en esta confusión, por lo que la desaparición del Coneval abre la puerta a diversos riesgos, donde el mayor de ellos es la politización de la política social".En días pasados, a pregunta expresa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no descarta la posibilidad de desaparecer el Coneval e incluso planteó la idea de que sea el Inegi el que realice las mediciones y evaluaciones en materia de pobreza.Según el coordinador de Acción Nacional (PAN), las expresiones del Mandatario dejan en claro que al Gobierno federal no le gusta ser evaluado con bases científicas, ya que no comprende la importancia de la información y sólo busca incrementar sus "clientelas políticas"."La intención de desaparecer el Coneval nos lleva a levantar la voz y asegurar que en México no estamos para debilitar instituciones de calidad y relevancia, menos ahora que está en riesgo el sostenimiento del país", aseveró.El político guanajuatense consideró que aun cuando el Inegi produce información de interés para el desarrollo nacional, el organismo especializado en la medición de la pobreza es el Coneval."Es bastante objetable señalar que el INEGI puede realizar funciones que el Coneval lleva a cabo, cuando éste, entre otras cosas, se mantiene atento a la actuación del INEGI en materia de medición del ingreso", detalló."No es lo mismo producir información que procesarla. Basta recordar que el Coneval fue la primera instancia que reaccionó ante un cambio en la metodología del INEGI para medir el ingreso".