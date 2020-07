Desapareció cuando era niño y se reencuentra con su familia tras casi 30 años

Escuchar Nota

#TodosEnLaBúsqueda

Gracias al trabajo de la @COBUPEM un hombre logró reunirse con su familia luego de 30 años de separación.

Conoce la historia de Adán aquí:https://t.co/ZKjaH0M0Lv pic.twitter.com/v6U9ogReJP — Justicia y Derechos Humanos #Edoméx (@SJyDH_Edomex) June 29, 2020

“Me dijo ya encontramos a tu familia y yo dije pues cómo la van a encontrar, sí ya le encontramos. Yo me puse a llorar, estoy bien agradecido, sentí ahora sí que volví a nacer es una alegría muy grande de verdad me sentía que me faltaba algo, no sé, algo de mí. Creo que volvió a mí esa alegría”, expresó.



El pasado 29 de junio, Tolentino conquistó a las redes sociales luego de que se diera a conocer que este joven recuperó a su familia. Esta lo buscó durante una larga temporada y finalmente dio con su paradero gracias a la ayuda de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem).Tras pasar un par de años en Poza Rica, Veracruz, y no dejar de lado el recuerdo de su familia, la esposa de Tolentino lo convenció de enviar una solicitud a la Comisión para dar con la ubicación de su familia, y así fue como este joven pudo enterarse de que habían hallado a su hermana.“Me dijeron “ya encontramos a tu familia” y yo dije “¿pues cómo la van a encontrar”. Yo me puse a llorar, estoy bien agradecido, sentí ahora sí que volví a nacer, es una alegría muy grande” narró Tolentino sobre lo sucedido.A inicios de la década de 1990, Adán acompañó a su padre a la Central de Abastos para trabajar. Una vez allí lo perdió de vista y por ello comenzó a caminar sin rumbo hasta encontrarse con otros niños. Al no encontrar a su papá, Tolentino empezó a vender chicles y tiempo después fue ayudado por una familia de Veracruz que lo apoyó con su educación básica.“A una de mis hermanas le mandan un mensaje y le dicen que encontraron a mi hermano, que si podíamos identificar la foto que habían mandado, conocimiento así de él no teníamos mucho, mi hermana me mandó la foto, lo vi y pues sí me llegó la impresión y me puse a llorar demasiado”, explicó Lucía Pereira Juárez.Cuando se estableció el punto de encuentro, Adán emprendió un viaje desde Lolotla, Hidalgo, donde vive en la actualidad, y en las instalaciones de la Comisión protagonizó un conmovedor reencuentro.Si requieres su apoyo puedes llamar a los números 00-216-0361 y 800-509-0927, o comunicarte con ella a través de sus redes sociales.