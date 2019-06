Desaprobación de Bolsonaro alcanza tasa más alta

El índice de reprobación al gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro alcanzó 32 por ciento, el nivel más elevado desde que tomó posesión, y cinco puntos arriba del que lograba en abril, de acuerdo con una investigación del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope), divulgada hoy.La encuesta de opinión, encargada por la Confederación Nacional de la Industria (CNI), y que reprodujeron medios locles también indica que la aprobación a su gestión perdió tres puntos desde los resultados previos de CNI/Ibope, publicados en abril pasado, al bajar de 35 a 32 por ciento.En lo que respecta a la forma de gobernar de Bolsonaro, el porcentaje de desaprobación aumentó del 40 al 48 por ciento, mientras que la aprobación retrocedió del 51 al 46 por ciento entre abril y junio, de acuerdo con reportes del diario Folha de Sao Paulo.Los datos de la encuesta, con un margen de error de aproximadamente dos puntos porcentuales, fueron dados a conocer en momentos que el presidente Bolsonaro se encuentra en Osaka, Japón, donde en los próximos dos días participará en la cumbre de líderes del Grupo de los 20 (G20).Indican además que la confianza en Bolsonaro también disminuyó, ya que el porcentaje de los que confían en el jefe del Ejecutivo pasó del 51 por ciento al 46 por ciento, y los que no confían aumentó del 45 al 51 por ciento.Para el estudio realizado entre los días 20 y 26 de junio, fueron entrevistadas dos mil personas en 126 municipios, de las que tres por ciento no supo qué contestar o simplemente no opinó.