Desarrollan prueba para detectar pacientes en peligro de morir por Covid-19

Escuchar Nota

"El análisis sacó a la luz el papel de un gen descubierto por mi grupo hace años, PTX3: una molécula implicada en la inmunidad y la inflamación", explicó Alberto Mantovani, científico del Instituto Humanitas.

"Estos datos -afirmó Alessandro Rambaldi, de la Unidad de Hematología y del Departamento de Oncología y Hematología del hospital Papa Giovanni XXIII - confirman el daño endotelial en las manifestaciones más graves observadas en pacientes con Covid-19. Los niveles circulantes de PTX3, medidos en sangre, servirán para orientar la evaluación de la respuesta

Un nuevo estudio italiano sugirió que la creación de una prueba de sangre, encargada de detectar la molécula PTX3, podría identificar los casos de Covid-19 que desarrollarán efectos graves por la enfermedad y posibles fallecimientos.De acuerdo a los expertos, la pentraxina es un elemento esencial de la inmunidad innata humoral al ser el principal mecanismo de defensa contra toda clase de patógenos.Sin embargo, a diferencia de otro tipo de estado de resistencia, las células no son las que atacan a los virus, sino que las macromoléculas son las encargadas de combatirlos.Los expertos detectaron en 98 de las personas estudiadas, concentraciones elevadas de PTX3 en la sangre, los pulmones y en las células macrófagas; un tipo de glóbulos blancos que en la defensa del organismo; y las endotelio vasculares, que cubren los vasos sanguíneos.“Las concentraciones plasmáticas elevadas de PTX3 se asociaron con la gravedad de la enfermedad y la mortalidad”, aseveraron los estudiosos, quienes diseñaron un test que ya es utilizado, únicamente, en el Instituto Humanitas.Estas concentraciones fueron vinculadas como “predictores independientes de mortalidad a 28 días en análisis en pacientes hospitalizados con Covid-19”, expusieron los autores del estudio “Expresión de macrófagos y significado pronóstico de la pentraxina larga PTX3 en Covid-19”.Este hallazgo significa un gran avance en cuanto al conocimiento sobre los efectos del Covid-19, ya que de producirse un test destinado a rastrear esta molécula, el personal sanitario pronosticaría la mortalidad a corto plazo.Esta “información es importante ya que los pacientes con Covid-19 tienen una inflamación muy fuerte, que conduce a una trombosis de la microcirculación pulmonar a nivel de las células endoteliales”, puntualizó Mantovani.Así como el nuevo coronavirus interactúa con la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2), provocando lesión pulmonar, el SARS-CoV-2 provoca respuestas hiperinflamatorias y la denominada “tormenta de citoquinas”, responsable de la fiebre, náuseas, hinchazón y fatiga en los pacientes con sintomatología aguda.En el caso particular del Covid-19, la PTX3 que fue estudiada a través de un análisis bioinformático in silico y apoyado en herramientas de Inteligencia Artificial (IA), presentó un aumento en la expresión de las células epiteliales del tracto respiratorio.Los investigadores italianos consideraron que estos halllazgos serían de ayuda para la clasificación temprana de los pacientes con mayor riesgo, ya que está comprobado que PTX3 es un biomarcador por excelencia.Los especialistas aseguraron que, hasta la fecha, el pronóstico de la pentraxina es el factor más importante asociado a identificar los casos sensibles a los efectos del SARS-CoV-2. Este descubrimiento significará la aplicación de tratamientos más rápidos y precisos en búsqueda de la mejora del paciente.