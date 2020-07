Desarrollan prueba que detecta el coronavirus en sólo 30 segundos

Escuchar Nota

In these pictures the NanoScent team is training the personnel #SHEBA_ https://t.co/3cSGqhIHBO pic.twitter.com/eI3ZPkn41D — nanoscent (@nanoscent) April 24, 2020

NanoScent, una empresa especializada en el análisis de olores a través de algoritmos, desarrolló una prueba que detecta el coronavirus en sólo 30 segundos y con el olor de una exhalación.La compañía con sede en Misgav, Israel, basó su test en la detección del virus y no de los anticuerpos, analizado el aliento de miles de israelíes portadores del SARS-CoV-2 e identificado los olores específicos de estos.De esta manera, la prueba parecida a la del alcoholímetro (a diferencia de que aquí no hay que exhalar por la boca, sino por la nariz) es básicamente un tubo conectado a un pequeño aparato que a su vez también está conectado a un teléfono que zumba ligeramente al aspirar el aire. Es en el móvil que los resultados aparecen con un "Covid-19 negativo" o un "Covid-19 positivo".Hasta ahora los ensayos han arrojado un 85 por ciento de precisión, estando el test ahora mismo en valoración a través de un proyecto piloto que se realiza en Europa, según dijo el director de NanoScent, Oren Gavriely, a AFP. Pero el proyecto ya cuenta con el apoyo del departamento encargado de investigación y desarrollo del Ministerio de Defensa israelí.Por su parte, Nadav Davidovitch, director de la escuela de salud pública en la Universidad Ben-Gurion, declaró que si el kit de detección recibe luz verde de las autoridades, estaría totalmente a favor ya que le parece muy prometedor, además de bastante económico en comparación con los que se realizan en laboratorios.No obstante, los representantes de NanoScent consideran que la prueba no debe reemplazar a las otras, sino que el objetivo es poder usarla a la entrada de salas de espectáculos, de estadios, de hospitales o de aeropuertos. Y en todo caso, si el resultado es positivo, las personas deberían someterse a un test en laboratorio para confirmar el diagnóstico.